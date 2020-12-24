Чудо на рождество: жители Витебска спасли от вырубки лес рядом с микрорайоном Билево

Сяржук Серабро • 24/12/20 20:21 • Экалогія

Жителям Билево удалось добиться аннулирования лесорубочного билета, выданного Витебским лесхозом вроновскому лесничеству на рубку переформирования.



Как писали «ННВ», в конце ноября жители этого микрорайона обратились в Витебскую областную инспекцию охраны животного и растительного мира, с просьбой разъяснить для чего вырубается лес, где отдыхают горожане.

При обследовании делянки инспектора выявили, что некоторые ели были отмечены для вырубки необоснованно. В целом, с учетом того, что эти леса относятся к категории рекреационно-оздоровительных лесов и расположены рядом с городом, инспекция рекомендовала аннулировать лесорубочный билет.

Витебское государственное производственное лесохозяйственное объединение в свою очередь, с учетом мнения горожан и рекомендации Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира, остановило рубку и аннулировало разрешавший ее билет.

Кроме того ГПЛХО поручило лесхозу провести в лесу провести уборку ветровальной, сухостойной и валёжной древесины.