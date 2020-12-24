Белорусам разрешили на Новый год бенгальские огни и хлопушки, но пускать фейерверки нельзя

Сяржук Серабро • 24/12/20 12:37 • Падзеі

Правительство внесло изменения в свое августовское постановление, введшее запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехникой. Что белорусы смогут купить к Новому году?



Согласно внесенным изменениям, введенный 11 августа запрет теперь не распространяется на несколько видов пиротехнических изделий бытового назначения I класса опасности:

бенгальские огни (свечи);

хлопушки;

тортовые свечи (фонтаны холодного огня).

Другую пиротехнику, даже самые безобидные петарды простые белорусы по-прежнему купить не смогут.

Однако, запрет на продажу пиротехнических изделий технического назначения снят для 45 различных организаций, список которых опубликован в приложении к постановлению. Так, например, теперь техническую пиротехнику смогут приобрести ОАО «Нафтан», ОАО «Оршанский авиаремонтный завод», Витебское отделение Белорусской железной дороги и рельсосварочный поезд № 10 станции Орша Белорусской железной дороги.