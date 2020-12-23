В Витебске построено 3000 новых квартир, это заметно меньше чем в прошлом году

Сяржук Серабро • 23/12/20 16:37 • Эканоміка

За одиннадцать месяцев текущего года в Витебской области строители сдали 3000 новых квартир.



Организации всех форм собственности ввели в эксплуатацию 241 000 квадратных метров общей площади жилья, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре же и вовсе была сдана только половина от прошлогодних площадей.

Из всего объема введенного в строй жилья с использованием государственной поддержки в Витебской области построили 105 500 квадратных метров жилплощади, сообщает Главное статистическое управление Витебской области.

За весь 2019 год в регионе было введено эксплуатацию 326 000 квадратных метров общей площади жилья — 4300 новых квартир. Т.е. чтобы достигнуть прошлогодних показателей за оставшийся месяц нужно сдать еще 1300 квартир или порядка 85 000 квадратных метров жилья.