В Новополоцке на переходе сбили 80-летнюю бабушку

Іван Дзедушкін • 23/12/20 0:02 • Здарэнні

Вечером 22 декабря в Новополоцке 80-летняя старушка, переходя улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, попала под колеса авто.



ДТП произошло примерно в 18:00, когда 37-летняя новополочанка, управляя автомобилем «Peugeot 106», в районе дома №3 на Молодежной улице сбила на «зебре» пенсионерку.

В результате наезда престарелая женщина получила травмы и была госпитализирована в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Похожее ДТП произошло 20 декабря в Витебске, когда также вечером около 18:00 на слабо освещенной улице Берестеня сбили 72-летнего пенсионера.