У витебского журналиста Дмитрия Казакевича прошел обыск

ННВ • 23/12/20 0:44 • Палітыка

В квартиру к журналисту «Белсат» из Витебска Дмитрию Казакевичу 22 декабря снова пришли с обыском.



Обыск проводился в рамках уголовного дела возбужденного в отношении витеблянина Павла Гагалинского, сообщил на своей странице в Facebook журналист. Милицию, по его словам интересовали фото и видео с марша 6 сентября.

В результате у Казакевича снова забрали ноутбук, хотя он появился уже после того марша — прежний компьютер журналиста милиция уже забрала на предыдущем обыске.

Дмитрий Казакевич пишет, что предупредил пришедших силовиков о том, что и он, и его жена находятся на самоизоляции из-за COVID-19. Однако это не остановило пришедших, более того — они подвергли риску здоровье посторонних людей, которых пригласили в качестве понятых.

Дмитрий Казакевич неоднократно задерживался во время освещения протестов, проходящих в Витебске. Однажды он даже выиграл суд, так как там не смогли доказать его вину.