Трамвай сошел с рельсов в Витебске. Виноват снегопад?

ННВ • 23/12/20 13:55 • Здарэнні

23 декабря на площади Победы в Витебске сошел с рельсов трамвайный вагон.



Фото дорожно-транспортного происшествия опубликовал телеграм-канал «Витебск невероятный». Судя по снимкам с рельсов сошел трамвай, ехавший от моста Блохина.

По данным метеослужбы к девяти часам утра в Витебске выпало 2 миллиметра осадков, к этому времени в городе образовался снежный покров высотой 2 сантиметра. Снег продолжает идти весь день, горизонтальная видимость снижалась до 800 метров.