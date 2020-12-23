Трамвай сошел с рельсов в Витебске. Виноват снегопад?
23 декабря на площади Победы в Витебске сошел с рельсов трамвайный вагон.
Фото дорожно-транспортного происшествия опубликовал телеграм-канал «Витебск невероятный». Судя по снимкам с рельсов сошел трамвай, ехавший от моста Блохина.
По данным метеослужбы к девяти часам утра в Витебске выпало 2 миллиметра осадков, к этому времени в городе образовался снежный покров высотой 2 сантиметра. Снег продолжает идти весь день, горизонтальная видимость снижалась до 800 метров.
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1 каментар
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23/снежань/2020 у 14:23
Никак диверсия?