Трамвай сошел с рельсов в Витебске. Виноват снегопад?

• 23/12/20 13:55 • Здарэнні

23 декабря на площади Победы в Витебске сошел с рельсов трамвайный вагон.
Трамвай сошел с рельсов на площади Победы в Витебске. Фото t.me/vitebsk_power

Фото дорожно-транспортного происшествия опубликовал телеграм-канал «Витебск невероятный». Судя по снимкам с рельсов сошел трамвай, ехавший от моста Блохина.

Трамвай сошел с рельсов на площади Победы в Витебске. Фото t.me/vitebsk_power

По данным метеослужбы к девяти часам утра в Витебске выпало 2 миллиметра осадков, к этому времени в городе образовался снежный покров высотой 2 сантиметра. Снег продолжает идти весь день, горизонтальная видимость снижалась до 800 метров.

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1 каментар

  1. Пантелеймон Голодед  
    23/снежань/2020 у 14:23

    Никак диверсия?

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