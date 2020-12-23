Открывать главную елку Полоцкого района будут пиксельные Дед Мороз и Снегурка с Пузырьмэном. За 2000 рублей…

Сяржук Серабро • 23/12/20 14:44 • Падзеі

Открытие главной елки Полоцкого района состоится на Рождество, 24 декабря. Стало известно, что будет в новогоднем шоу.



Закупку услуг по проведению новогоднего шоу из одного источника проводит Полоцкий районный межотраслевой центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций.

Для мероприятия, которое запланировано на 16:00 на площади Свободы, согласно документации закупки требуются следующие элементы: шоу «пиксельные Дед Мороз и Снегурка», артисты-ходулисты «Снежные люди» (не менее двух человек) и Снеговики-пушистики, шоу мыльных пузырей «Медуза» или «Пузырьмэн», а также огненное шоу «Матрица», длящееся как минимум 10 минут.

За все это представление из бюджета Полоцкого района готовы заплатить 2000 рублей.