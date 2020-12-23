Открывать главную елку Полоцкого района будут пиксельные Дед Мороз и Снегурка с Пузырьмэном. За 2000 рублей…

• 23/12/20 14:44 • Падзеі

Открытие главной елки Полоцкого района состоится на Рождество, 24 декабря. Стало известно, что будет в новогоднем шоу.
В Витебске прошел парад Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей, который собрал около тысячи участников. Фото Сергея Серебро

Закупку услуг по проведению новогоднего шоу из одного источника проводит Полоцкий районный межотраслевой центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций.

Для мероприятия, которое запланировано на 16:00 на площади Свободы, согласно документации закупки требуются следующие элементы: шоу «пиксельные Дед Мороз и Снегурка», артисты-ходулисты «Снежные люди» (не менее двух человек) и Снеговики-пушистики, шоу мыльных пузырей «Медуза» или «Пузырьмэн», а также огненное шоу «Матрица», длящееся как минимум 10 минут.

За все это представление из бюджета Полоцкого района готовы заплатить 2000 рублей.

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