Более полугода в Витебске орудовал серийный вор, он успел обчистить два десятка коттеджей

Іван Дзедушкін • 23/12/20 13:05 • Крымінал

Только спустя более чем полгода милиции удалось задержать серийного вора, орудовавшего на окраинах Витебска и в окрестностях города. В чем его секрет?



Первые кражи электроинструмента из строящихся коттеджей и дач начали происходить еще весной. Когда заявления от потерпевших посыпались одно за другим, милиция поняла, что в городе появился серийный вор.

Как позже выяснится, злоумышленник был стреляным воробьем, поэтому милиция долго не могла выйти на его след. За это время вор успел побывать на 20 стройках и похитить оттуда имущество.

Когда же оперативники вышли на след подозреваемого, оказалось, что на кражи, не смотря на приличное расстояние, он всегда приходил пешком, чтобы затруднить милиции поиск.

По подозрению в совершении серии краж был задержан неоднократно судимый 42-летний житель Витебска, у которого при обыске нашли часть похищенного, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома. Выяснилось, что ранее мужчина был осужден за кражу в составе группы и теперь решил, что безопаснее действовать в одиночку. Как видим, ему достаточно долго удавалось водить за нос витебских сыщиков, но, в конце концов, попался и он.