Более полугода в Витебске орудовал серийный вор, он успел обчистить два десятка коттеджей
Только спустя более чем полгода милиции удалось задержать серийного вора, орудовавшего на окраинах Витебска и в окрестностях города. В чем его секрет?
Первые кражи электроинструмента из строящихся коттеджей и дач начали происходить еще весной. Когда заявления от потерпевших посыпались одно за другим, милиция поняла, что в городе появился серийный вор.
Как позже выяснится, злоумышленник был стреляным воробьем, поэтому милиция долго не могла выйти на его след. За это время вор успел побывать на 20 стройках и похитить оттуда имущество.
Когда же оперативники вышли на след подозреваемого, оказалось, что на кражи, не смотря на приличное расстояние, он всегда приходил пешком, чтобы затруднить милиции поиск.
По подозрению в совершении серии краж был задержан неоднократно судимый 42-летний житель Витебска, у которого при обыске нашли часть похищенного, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома. Выяснилось, что ранее мужчина был осужден за кражу в составе группы и теперь решил, что безопаснее действовать в одиночку. Как видим, ему достаточно долго удавалось водить за нос витебских сыщиков, но, в конце концов, попался и он.
Чытайце яшчэ
2 каментарыя
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
23/снежань/2020 у 13:35
А виноват кто? Правильно - невероятные чудаки, за которыми полгода органам пришлось всем составом бегать, чтобы страну не развалили!
23/снежань/2020 у 15:38 1
Пантелеймон Голодед пісаў:
Так страну разваливает всего лишь один невероятный мозаичный психопат, ухватившийся посиневшими пальцами за кресло и орущий: "Можыце мине застрэлить, но я власть не аттам! У миня ж дзети, залаты унитаз у самалёци, рабоу дзевять мильонау..... И эта усё аттдать?"