Вора, обокравшего пять авто в Глубоком, нашли по единственному отпечатку пальца

Іван Дзедушкін • 22/12/20 16:49 • Крымінал

В одну из ночей неизвестный злоумышленник обчистил в райцентре сразу пять легковушек, припаркованных у домов местных жителей.



Когда места преступлений обследовал эксперт, оказалось что ни один из автомобилей, откуда были похищены деньги и имущество не был заперт. В одной из машин удалось изъять отпечаток пальца предполагаемого преступника.

Пальцевый след отправили управление Госкомитета судебных экспертиз по Витебской области для проверки по базе автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы. В результате выяснилось, что отпечаток принадлежит неоднократно судимому 23-летнему жителю Минской области.

После того как эту информацию передали милиции, злоумышленника задержали в течение суток. Суд Глубокского района уже вынес в отношении него приговор, сообщается пресс-службой ГКСЭ.