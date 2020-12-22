В Витебской области выявили 500 участков под дома, с превышенными сроками строительства. Что с ними сделают?

ННВ • 22/12/20 15:17 • Эканоміка

КГК Витебщины обратил внимание на 500 земельных участков, владельцы которых превысили сроки строительства и требует от местных властей изымать их.



Проведенные Комитетом государственного контроля Витебской области проверки показали, что требования законодательства далеко не всегда соблюдаются как гражданами, так и работниками местных органов власти.

Так, контролеры выявлено наличие в области порядка 500 земельных участков, по которым превышены установленные указом № 87 сроки завершения строительства жилых домов. При этом практически в каждом районе области они нашли дома, по которым сроки строительства превышены более чем на 4 года.

В Браславском районе в 2017 году было 33 дома с превышенным сроком строительства. На октябрь 2020 г. их число возросло до 56. Однако районными органами власти не было подано ни одного заявления об изъятии земельных участков с долгостроями. Только после вмешательства КГК в ноябре начата соответствующая работа и в отношении 2 земельных участков материалы переданы в суд.

Похожая ситуация по информации Комитета госконтроля наблюдается в Бешенковичском, Городокском, Витебском, Поставском, Чашникском и других районах. В целом по области за истекшие четыре года только по 38 участкам поданы заявления в суд для изъятия при том, что сроки строительства превышены по 500.