В Витебске установили скульптуру зубра. Фотофакт

• 22/12/20 22:31 • Падзеі

В Витебске на улице Шубина, недалеко от областного суда, появилась скульптура зубра.В Витебске установили скульптуру зубра. Фото Игоря Матвеева

Похоже, он, как и другие подобные скульптуры в Витебске, выполнен в стиле топиар из искусственных материалов.

В Витебске установили скульптуру зубра. Фото Игоря Матвеева

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2 каментарыя

  1. ooo  
    22/снежань/2020 у 23:13

    До этого на каждом углу раскладывали бетонные груши-яблоки, теперь топиарные рояли-зубры-лошади. Город "высокой" культуры, других применений городскому бюджету нет...

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  2. Пантелеймон Голодед  
    23/снежань/2020 у 0:15 1

    Молодцы, что возле суда. А то бы бэчэбисты уже бы что-нибудь бы прицепили бы!

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