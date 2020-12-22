В Витебске установили скульптуру зубра. Фотофакт

Ігар Мацьвееў • 22/12/20 22:31 • Падзеі

В Витебске на улице Шубина, недалеко от областного суда, появилась скульптура зубра.

Похоже, он, как и другие подобные скульптуры в Витебске, выполнен в стиле топиар из искусственных материалов.