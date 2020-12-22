В Витебске установили скульптуру зубра. Фотофакт
В Витебске на улице Шубина, недалеко от областного суда, появилась скульптура зубра.
Похоже, он, как и другие подобные скульптуры в Витебске, выполнен в стиле топиар из искусственных материалов.
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2 каментарыя
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22/снежань/2020 у 23:13
До этого на каждом углу раскладывали бетонные груши-яблоки, теперь топиарные рояли-зубры-лошади. Город "высокой" культуры, других применений городскому бюджету нет...
23/снежань/2020 у 0:15 1
Молодцы, что возле суда. А то бы бэчэбисты уже бы что-нибудь бы прицепили бы!