В Дубровенском районе грузовик въехал в фуру. Посмотрите, во что превратилась кабина

Зоя Машэка • 21/12/20 15:01 • Здарэнні

20-летний водитель был заблокирован в кабине грузовика в результате столкновения со стоявшей на дороге фурой. ДТП произошло 20 декабря в Дубровенском районе.



Около 17:20 на трассе М1 неподалеку от деревни Шуховцы «Iveco», за рулем которого находился 20-летний водитель, врезался в стоящий на дороге автопоезд с седельным тягачом «Scania».

В результате столкновения молодой человек оказался заблокированным в искореженной кабине своего грузовика. 42-летний водитель стоявшей фуры не пострадал.

Достать пострадавшего парня спасатели смогли только через полтора часа. Для этого им пришлось применять гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Молодой водитель получил травы и его пришлось отправить в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.