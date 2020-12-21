Уголовное дело возбуждено против браконьеров, убивших трофейного лося в Дубровенском районе

ННВ • 21/12/20 16:38 • Экалогія

19 декабря в Дубровенском районе четверо мужчин были застигнуты на месте преступления, когда разделывали тушу незаконно добытого трофейного лося.



Лось попал под стволы браконьеров неподалеку от деревни Ляховка. Как уже установлено, животное было убито из зарегистрированного охотничьего ружья, а вот разрешения на добычу лося у стрелков не было. Ущерб, причиненный природе составил 8100 рублей.

На место разделки туши вызывали следственно-оперативную группу. В отношении всех четырех мужчин возбудили уголовное дело по части 4 статьи 282 УК — незаконная охота. Их задержали и проводят неотложные следственные действия, сообщает пресс-служба СК.