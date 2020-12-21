Педофил выявлен в Витебске, его жертвами стали двенадцать подростков. Видео

Іван Дзедушкін • 21/12/20 14:35 • Крымінал

По подозрению в педофилии задержан 35-летний житель Витебска, милиция подозревает, что он растлевал детей с апреля минувшего года.



Молодого человека удалось изобличить благодаря его переписке с подростком, которая носила откровенно сексуальный характер. Всего правоохранительные органы знают сейчас о двенадцати потерпевших, которыми стали несовершеннолетние детр в возрасте 14 и 15 лет.

Мужчину задержали еще в октябре. Следователи возбудили в отношении витеблянина уголовные дела, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома. Как оказалось, он уже был судим за подобные преступления в Российской Федерации.