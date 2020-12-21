Нашествие клопов в многоэтажный дом в Витебске. Коммунальные службы пишут бумаги

Сяржук Серабро • 21/12/20 22:33 • Здароўе

Полчища клопов в подвале дома №15 корпус 5 на улице Петруся Бровки в Витебске обнаружили во время работ по замене лифта еще в ноябре. Жильцы дома продолжают жить с такими соседями до сих пор.



В одной из квартир этого дома клопы появились летом этого года. Ее владельцы сражались с насекомыми своими силами, в результате им пришлось заменить обои и выбросить мягкую мебель, в которой поселились паразиты.

Как оказалось, нашествие клопов переживали и жильцы других квартир. А когда пришла очередь менять доме лифты, монтажники лифтового оборудования выяснили, что кровососы гнездятся в подвале девятиэтажки.

27 ноября в адрес ЖРЭТ через электронную форму на сайте предприятия направили обращение с просьбой в оперативном порядке провести обработку выявленного очага в подвальных помещениях дома.

Ответ из ЖРЭТ пришел только 18 декабря. Оперативно, ничего не скажешь! В нем, однако, сообщалось, что специалисты ЖЭУ-22 подали заявку в Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии на обработку подвалов этого дома от блох и клопов.

Как рассказали «ННВ» жильцы, в понедельник клопы продолжали жить и плодиться в подвале без всяких препятствий со стороны коммунальных служб. С момента подачи обращения прошло уже более трех недель...