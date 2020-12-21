Лукашенко поинтересовался, почему в Витебске назначен новый руководитель Октябрьского района

ННВ • 21/12/20 14:12 • Палітыка

21 декабря Александр Лукашенко дал согласие на назначение на пост главы администрации Октябрьского района Витебска, вакантный после ухода Сергея Сташевского, бывшего руководителя Железнодорожного района Юрия Панфилова.



Железнодорожный район областного центра в свою очередь возглавит Алексей Героев работавший заместителем у Сташевского.

Давая свое согласие на его назначение Лукашенко заинтересовался причинами кадровой ротации в Витебске. По его мнению, в будущем нужно будет предложить господину Панфилову более ответственную должность.

— Работа-то одна и та же. - Человек в самом зрелом возрасте для того, чтобы его или двигать, или отправлять на конкретную работу, чтобы он до пенсии дорабатывал, хотя ему далеко. Если человек заслуживает, надо его продвигать на нормальные должности. Если он еще и надежный человек, что немаловажно в наше время, так тем более. Поэтому, Юрий Анатольевич, будем очень пристально за вами наблюдать, я этого не скрываю, — заявил Лукашенко новому главе Октябрьского района.

Напомним, что Сергей Сташевский был вынужден покинуть этот пост в начале ноября. Вероятно, это связано со скандалом в результате опубликования аудиозаписи, в которой он давит на членов избирательной комиссии, что те переписали протоколы голосования в пользу нужного кандидата. Теперь господин Сташевский трудится заместителем начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.