Поездка на новогодний бал к Лукашенко обойдется бюджету Витебской области более 9000 рублей

Сяржук Серабро • 20/12/20 1:24 • Грамадства

В канун Нового года в Минске должен состояться республиканский бал для учащихся и студенческой молодежи, в котором обычно принимает участие Александр Лукашенко. Во сколько обойдется поездка туда витебской делегации?



Витебский областной центр по обеспечению деятельности организаций системы образования проводит закупку из одного источника услуг по перевозке участников бала из Витебска в столицу и обратно.

Делегация должна выехать из областного центра 27 декабря, приехать в Минск и заселиться в гостиницу «Беларусь». В тот же день участники отправятся во Дворец Независимости, вероятно, на репетицию. Бал с участием Лукашенко, судя по всему состоится 28 декабря, участники начнут собираться во Дворце Независимости после 13:00. 29 декабря витебская делегация должна вернуться домой.

Для перевозки участников, согласно документации закупки, требуется комфортабельный автобус на 44 места. В столицу поедут 34 учащихся, двое сопровождающих и один медработник.

Сумма договора, указанная в документах закупки, составляет 9 701 рубль 52 копейки. Оплачиваться эта поездка будет из областного бюджета.

Республиканский новогодний бал с участием молодежи со всей страны начали проводить с 2018 года. Тогда на первом балу Александр Лукашенко станцевал с Мисс Беларуси.