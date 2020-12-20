Мисс Беларусь Ольгу Хижинкову сегодня освободили, она провела за решеткой 42 дня
20 декабря на свободу вышла Мисс Беларусь 2008 года Ольга Хижинкова, которая провела под арестом 42 суток и встретила день рождения на тюремных нарах.
Напомним, что белорусская королева красоты была задержана на акции протеста 8 ноября. Первый суд приговорил ее к 12 суткам ареста, однако позже Хижинкову еще дважды судили на основании фото из ее инстаграма и добавляли срок.
За решеткой Ольга встретила свой 34-день рождения — красавица родилась 22 ноября 1986 в деревне Заборовье Лепельского района в семье лесника и работницы фермы.
Перед освобождение Ольгу Хижинкову перевезли в изолятор в Жодино, вероятно, что предотвратить массовую встречу освободившейся из заключения Мисс Беларусь. Ее выпусти на 3 часа раньше времени, указанного в протоколе, [сообщает](https://www.svaboda.org/a/31009981.html) «Радыё Свабода».
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1 каментар
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20/снежань/2020 у 14:00
Эко ее угораздило. И поделом! 😈