Мисс Беларусь Ольгу Хижинкову сегодня освободили, она провела за решеткой 42 дня

ННВ • 20/12/20 13:17 • Палітыка

20 декабря на свободу вышла Мисс Беларусь 2008 года Ольга Хижинкова, которая провела под арестом 42 суток и встретила день рождения на тюремных нарах.



Напомним, что белорусская королева красоты была задержана на акции протеста 8 ноября. Первый суд приговорил ее к 12 суткам ареста, однако позже Хижинкову еще дважды судили на основании фото из ее инстаграма и добавляли срок.

За решеткой Ольга встретила свой 34-день рождения — красавица родилась 22 ноября 1986 в деревне Заборовье Лепельского района в семье лесника и работницы фермы.