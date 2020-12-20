Легковушку подороже решил приобрести Витебский ликеро-водочный завод

Сяржук Серабро • 20/12/20 14:07 • Эканоміка

Новый тендер на покупку кроссовера объявил Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», ориентировочная цена теперь выросла на 37,5%.



Прежний тендер, о котором «Народные новости Витебска» недавно писали, признан несостоявшимся, и обновку к Новому году заводчане не получат.

Согласно документации тендера, требуемые тактико-технические характеристики авто остались прежними — это кроссовер с двухлитровым двигателем мощностью до 145 лошадиных сил, но вот ориентировочная стоимость выросла более чем на треть — с примерно 50 000 до 80 000 рублей.

Напомним, что это предприятие также покупает два микроавтобуса «Citroёn Space Tourer» за 150 000 рублей, а прошлый финансовый год закончило с прибылью 53 000 рублей.