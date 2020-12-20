Легковушку подороже решил приобрести Витебский ликеро-водочный завод
Новый тендер на покупку кроссовера объявил Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», ориентировочная цена теперь выросла на 37,5%.
Прежний тендер, о котором «Народные новости Витебска» недавно писали, признан несостоявшимся, и обновку к Новому году заводчане не получат.
Согласно документации тендера, требуемые тактико-технические характеристики авто остались прежними — это кроссовер с двухлитровым двигателем мощностью до 145 лошадиных сил, но вот ориентировочная стоимость выросла более чем на треть — с примерно 50 000 до 80 000 рублей.
Напомним, что это предприятие также покупает два микроавтобуса «Citroёn Space Tourer» за 150 000 рублей, а прошлый финансовый год закончило с прибылью 53 000 рублей.
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1 каментар
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20/снежань/2020 у 14:12
Достойный ответ местечковым борзописцам!
За свои пускай хоть Бентли покупают!! 💡