Свыше 1600 случаев заражения коронавирусом выявлено в Верхнедвинском районе, сейчас там болеют более 300 человек

Сяржук Серабро • 19/12/20 15:41 • Здароўе

С начала эпидемии COVID-19 в Верхнедвинком районе коронавирусом заразились 1613 человек.



По состоянию на 16 декабря в этом районе коронавирусной инфекцией в активной фазе болеют 324 человека. Сколько из них находится в стационаре, газета «Дзвінская праўда» не сообщает, однако указывает, что пациентов, подключенных к ИВЛ, в местной больнице нет. В конце ноября в регионе было еще больше таких больных — 380 человек.

Отметим, что к началу июля в Верхнедвинском районе было зарегистрировано всего порядка 100 случаев заражения коронавирусом. К сентябрю новые случае не регистрировались, а о первых больных второй волны местная пресса сообщила в начале октября.

Таким образом, можно предположить, что примерно за три месяца на Верхнедвинщине заболели порядка полутора тысяч человек, что дает свыше 16 заражений в день.