Программа праздничных мероприятий в Витебске на Рождество и Новый год

Ульяна Церашкова • 19/12/20 7:42 • Афіша

Афиша празднования Нового года и Рождества в Витебске.



Площадь Победы

18.12 (19:00-20:00) «Зажжем» елку вместе!». Общегородская акция. Праздничное представление с участием Дедов Морозов и Снегурочек, сказочных персонажей.

25.12 (12:00-14.00) «Зиму встречаем, весело играем». Зимний культурно-спортивный праздник.

25.12 (18:00-20:00) «С Рождеством!». Трансляция праздничной программы на больших экранах.

31.12 – 1.01 Праздник «Новый год».

23:50 – 00:00 Трансляция новогоднего поздравления Президента Республики Беларусь.

00:00 – 1:00 Трансляция новогодних музыкальных фонограмм.

1:00-3:00 «С Новым годом, любимый город!». Концертно-танцевальная программа.

2:00 Фейерверк.

1.01 (12:00-15:00) «Праздник к нам пришел!». Новогодняя культурно-развлекательная программа для детей. Спортивные игры, конкурсы.

1.01 (18:00-21:00) «Новогоднее поздравление». Новогодняя концертно-развлекательная программа.

7.01 (12:00-15:00) Праздник народного календаря «Віцебскія Каляды». «А у нас на Каляды». Развлекательная программа. Спортивные игры, конкурсы.

7.01 (18:00-20:00) «С праздниками в Новом году!». Трансляция праздничной программы на больших экранах.

26.12–27.12, 2.01, 3.01, 8.01, 9.01, 10.01 «Зимние забавы» спортивно-игровая программа. 12.00-15.00 Спортивные игры конкурсы, поздравления.

18.12–10.01 (10:00-22:00) Катание на лошадях, пони, в повозках. Работа кинотеатра 5D и аттракционов, паркового электромобиля «Ретро», тематической фотозоны.

Спортивный городок в пойме реки Витьба

25.12 (11:00-14:00) «Рождественские старты». Зимний культурно-спортивный праздник.

### Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина»

25.12 (12:00-13:00, 14:00-15:00) «Новый год в Золотом кольце» новогодняя интерактивная программа для детей и взрослых.

7.01 (12:00 – 14:00) «Віцебскія Каляды або Каляды ў Задзвінні». Праздник народного календаря.

Сценическая площадка по улице Воинов-Интернационалистов (ДШИ №3 «Маладик»)

25.12 (12:00-14:00) «Веселое Рождество». Праздник микрорайонов Юг-7, Юг-7а.

Площадка возле Культурно-делового центра «Первомайский», улица М. Горького, 120

1.01 (1:30-3:00) «Волшебные искры Нового года». Танцевально-развлекательная программа.

7.01 (12:00-14:00) «Под сиянием Рождественской звезды». Народное гуляние.

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

25.12 (10:00-17:00) «Парк зимних забав». День семейного отдыха. Открытие зимнего оздоровительного сезона. Работает пункт проката спортинвентаря.

1.01 (11:00-16:00) «С радостью встречаем Новый год!». День семейного отдыха. Работает пункт проката спортинвентаря.

7.01 (11:00-17:00) «В день на Рождество!». День активного отдыха и зимних состязаний. Работает пункт проката спортинвентаря.

Площадь Победы, Центральный спортивный комплекс, КСК Летнего амфитеатра

26.12–27.12, 2.01, 3.01, 8.01, 9.01, 10.01 Работают каток и пункт проката спортинвентаря (по погодным условиям).