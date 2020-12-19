От гашиша до элитного сыра — Витебская таможня составила TOP5 контрабанды
Крупные партии наркотиков и экзотический груз из сыра и статуэток — что еще вошло в TOP5 громких задержаний контрабанды Витебской таможней?
- Возглавляет чарт морской контейнер с 688 килограммами гашиша — крупнейшая партия за последние 10 лет. Контрабанду нашли благодаря системе управления рисками и возможностям инспекционно-досмотрового комплекса.
- На втором месте тоже партия «дури» — маковую соломку на 900 000 доз везли в Казахстан в пищевом маке. В 88 тоннах семян нашли более центнера маковой соломки, которая используется для изготовления раствора опия.
- Следующую позицию в списке занимает партия дорогостоящих лекарственных средств стоимостью более 418 000 долларов США. В автопоезде «Volvo» обнаружили порядка 611 коробок медикаментов, не указанных в сопроводительных документах.
- Сербские сигареты оказались на четвертом месте — около 21 000 000 штук сигарет стоимостью 230 тысяч долларов США пытались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС. Подозрение таможенников вызвал нехарактерный маршрут товара.
- И, наконец, чарт замыкает сыр «Филадельфия» и декоративные статуэтки, которые прятали среди сборного груза пищевых продуктов. При этом 500 упаковок сыра были скрыты в коробках от чипсов, а статуэтки, подсвечники и часы для каминной полки, стилизованные под декор XIX века, запрятали в дальнюю часть полуприцепа.
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