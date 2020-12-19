От гашиша до элитного сыра — Витебская таможня составила TOP5 контрабанды

• 19/12/20 14:43 • Эканоміка

Крупные партии наркотиков и экзотический груз из сыра и статуэток — что еще вошло в TOP5 громких задержаний контрабанды Витебской таможней?
От гашиша до элитного сыра — Витебская таможня составила TOP5 контрабанды

  1. Возглавляет чарт морской контейнер с 688 килограммами гашиша — крупнейшая партия за последние 10 лет. Контрабанду нашли благодаря системе управления рисками и возможностям инспекционно-досмотрового комплекса.

Партию гашиша стоимостью 13,4 миллиона долларов задержала Витебская таможня при попытке ввоза в Беларусь. Фото ГТК

  1. На втором месте тоже партия «дури» — маковую соломку на 900 000 доз везли в Казахстан в пищевом маке. В 88 тоннах семян нашли более центнера маковой соломки, которая используется для изготовления раствора опия.

  1. Следующую позицию в списке занимает партия дорогостоящих лекарственных средств стоимостью более 418 000 долларов США. В автопоезде «Volvo» обнаружили порядка 611 коробок медикаментов, не указанных в сопроводительных документах.

Контрабандные лекарства на 418 000 долларов задержала Витебская таможня. Фото ГТК

  1. Сербские сигареты оказались на четвертом месте — около 21 000 000 штук сигарет стоимостью 230 тысяч долларов США пытались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС. Подозрение таможенников вызвал нехарактерный маршрут товара.

Контрабандные сигареты. Фото ГТК

  1. И, наконец, чарт замыкает сыр «Филадельфия» и декоративные статуэтки, которые прятали среди сборного груза пищевых продуктов. При этом 500 упаковок сыра были скрыты в коробках от чипсов, а статуэтки, подсвечники и часы для каминной полки, стилизованные под декор XIX века, запрятали в дальнюю часть полуприцепа.

Задержанная таможней контрабанда. Фото ГТК

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