От гашиша до элитного сыра — Витебская таможня составила TOP5 контрабанды

ННВ • 19/12/20 14:43 • Эканоміка

Крупные партии наркотиков и экзотический груз из сыра и статуэток — что еще вошло в TOP5 громких задержаний контрабанды Витебской таможней?



Возглавляет чарт морской контейнер с 688 килограммами гашиша — крупнейшая партия за последние 10 лет. Контрабанду нашли благодаря системе управления рисками и возможностям инспекционно-досмотрового комплекса.

На втором месте тоже партия «дури» — маковую соломку на 900 000 доз везли в Казахстан в пищевом маке. В 88 тоннах семян нашли более центнера маковой соломки, которая используется для изготовления раствора опия.

Следующую позицию в списке занимает партия дорогостоящих лекарственных средств стоимостью более 418 000 долларов США. В автопоезде «Volvo» обнаружили порядка 611 коробок медикаментов, не указанных в сопроводительных документах.

Сербские сигареты оказались на четвертом месте — около 21 000 000 штук сигарет стоимостью 230 тысяч долларов США пытались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС. Подозрение таможенников вызвал нехарактерный маршрут товара.