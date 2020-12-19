Еще один рыбак тонул в Глубоком, его успели спасти

Зоя Машэка • 19/12/20 13:31 • Здарэнні

Утром 19 декабря в Глубоком едва не утонул рыбак, провалившийся под лед.



На этот раз спасателям пришлось выезжать на Великое озеро — в 9:32 они получили сообщение о тонущем мужчине. Полынья, в которую провалился рыбак находилась в 20 метрах от берега.

С помощью спасательного оборудования пострадавшего вытащили из воды на берег. Там его осмотрели медики бригады скорой медицинской помощи. После этого мужчину доставили в больницу, так как у него диагностировали общее переохлаждение, сообщается пресс-службой МЧС.

Буквально позавчера в этом же райцентре любитель подледной рыбалки погиб — трагедия произошла на Кагальном озере, где утонул 77-летний пенсионер.