Еще один рыбак тонул в Глубоком, его успели спасти
Утром 19 декабря в Глубоком едва не утонул рыбак, провалившийся под лед.
На этот раз спасателям пришлось выезжать на Великое озеро — в 9:32 они получили сообщение о тонущем мужчине. Полынья, в которую провалился рыбак находилась в 20 метрах от берега.
С помощью спасательного оборудования пострадавшего вытащили из воды на берег. Там его осмотрели медики бригады скорой медицинской помощи. После этого мужчину доставили в больницу, так как у него диагностировали общее переохлаждение, сообщается пресс-службой МЧС.
Буквально позавчера в этом же райцентре любитель подледной рыбалки погиб — трагедия произошла на Кагальном озере, где утонул 77-летний пенсионер.
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19/снежань/2020 у 13:54
маньяки