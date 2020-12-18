В Витебске зажгли огни на главной ёлке. Фоторепортаж.

Ігар Мацьвееў • 18/12/20 22:20 • Падзеі

В Витебске на площади Победы 18 декабря торжественно зажгли огни на главной ёлке области.

Мероприятие прошло в новом формате – обошлись без парада Дедов морозов.

Ведущим мероприятия был сказочный персонаж - внук доктора Айболита.

Перед зрителями выступили различные танцевальные коллективы.

Чтобы зажечь огни на ёлке, Деду марозу понадобилась помощь гномов, которые спустились с девятиэтажного дома.

Главного Деда мороза на церемонию привёз на атомобиле сотрудник МЧС.

Как и в прошлом году на площади установлены светящийся шар и тоннель.Есть для детей железная дорога.