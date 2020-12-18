Уже пятый рыбак утонул в Витебской области

Зоя Машэка • 18/12/20 13:54 • Здарэнні

77-летний рыбак утонул в Глубоком, в Витебской области это уже пятая за полмесяца жертва тонкого льда.



Трагедия произошла утром 17 декабря на Кагальном озере, расположенном в райцентре. В 7:43 в местный РОЧС сообщили о тонущем мужчине, который провалился под лед.

Приехавшие на вызов спасатели достали из воды уже утонувшего пенсионера, сообщается пресс-службой МЧС.

В Витебской области это уже пятый рыбак, утонувший с началом сезона подледной рыбалки, ранее мы сообщали о минчанине, погибшем в Браславском районе. Буквально задень до трагедии в Глубоком, чудом спасся 68-летний пенсионер, провалившийся под лед в Шарковщинском районе.