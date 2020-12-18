Сергей Сташевский нашелся в Минске, чиновник, заставивший избирательную комиссию изменить протоколы, работает в «Белгидромете»

ННВ • 18/12/20 13:11 • Палітыка

Бывший глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский, ставший известным после обнародования записи, где он оказывает давление на учителей из избирательной комиссии, теперь отвечает за погоду.



Сергей Сташевский покинул пост главы администрации Октябрьского района Витебска в самом начале октября, как раз накануне Дня учителя. С тех пор более месяца о судьбе чиновника не было ничего известно.

Как выяснилось теперь, господин Сташевский стал заместителем начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Вероятно, новую работу бывший витебский чиновник получил недавно — 8 декабря, согласно кэшу Яндекса, эта должность была еще вакатной. Фото Сергея Сташевского, размещенное на странице руководства «Белгидромета», сделано и обработано 16 декабря, а на следующий день Google и Яндекс заново проиндесировали эту страницу.

Карьере Сташевского в Витебске пришел конец после того, как после дня выборов на YouTube появилась аудиозапись разговора главы районной администрации с членами избирательной комиссии «за закрытыми дверьми», где чиновник требовал от членов участковой избирательной комиссии №25 изменить протокол голосования поменяв местами результаты двух кандидатов — Тихановской и Лукашенко. За четыре месяца ролик со скандальной аудиозаписью просмотрели более 463 000 раз.

На встрече участников протестов с Николаем Шерстневым 17 августа председатель Витебского облисполкома рассказал делегатам, что в отношении главы Октябрьского района проводится проверка, но, похоже, она закончилась ничем.

Свою карьеру Сергей Сташевский начинал в Министерстве труда и социальной защиты, после этого работал в аппарате Совета Министров на должности помощника заместителя премьер-министра. В Витебске он появился 11 лет назад, получив сначала должность заместителя, а потом, в 2010 году, главы администрации Свободной экономической зоны «Витебск». Кресло главы Октябрьского района Сташевский занимал декабря 2014 года по октябрь 2020 года. Пока эта должность остается вакантной.