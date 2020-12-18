Более 3000 рублей потратит на подписку Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

Сяржук Серабро • 18/12/20 14:33 • Здароўе

Полугодовая подписка на печатные средства массовой информации обойдется Витебскому областному центру гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в 3300 рублей.



Согласно информации о закупке из одного источника, центр собирается выписать на следующие полгода 24 наименования печатных изданий. Лишь треть из них имеет медицинскую направленность, а остальные — это местные и центральные газеты, а также издания типа «Налоги Беларуси».

Подписка будет оплачиваться за счет бюджетных и собственных средств.