В Городокском районе выявлено свыше 1300 случаев заражения коронавирусом

• 17/12/20 13:57 • Здароўе

С начала пандемии COVID-19 в Городокском районе выявлено 1304 случая заражения человека коронавирусом. Заболеваемость во время второй волны вчетверо превышает весеннюю.
Пациент с подозрением на коронавирус в транспортировочном изолирующем боксе, Витебск / Coronavirus patient in a sealed plastic medical isolation box for transporting in Vitebsk, Belarus. Фото Сергея Серебро / Photo Serge Serebro

Сейчас в этом регионе коронавирусной инфекцией болеют 215 человек, что почти на полсотни меньше, чем неделю назад. 171 больной лечится дома, 44 пациента госпитализированы в больницу.

Основная масса заразившихся коронавирусом приходится на вторую волну — к началу осени в Городокском районе насчитывалось около 250 зарегистрированных случаев заражения. Таким образом, 80% заболевших приходится на осень и начало зимы.

Областное телевидение сообщило, что в Витебске заболеваемость COVID-19 находится на пике и количество активных случаев не меняется уже не первую неделю. К оказанию плановой медицинской помощи собирается перейти хирургическое отделение Витебского областного клинического онкологического диспансера, где лечили больных с короновирусом. В тоже время, тяжелая эпидемиологическая ситуация сохраняется в регионах области, а особенно — в Глубокском и Лепельском районах. Однако никакой статистики по заболеваемости не сообщается.

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