Престарелый пенсионер погиб в Новополоцке — его сбили на пешеходном переходе
17 декабря в результате наезда легкового автомобиля в Новополоцке погиб 82-летний мужчина, его сбили на пешеходном переходе.
Около 8:00 престарелый пенсионер переходил Комсомольскую улицу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №5.
Наезд на старика совершил 56-летний водитель «Volkswagen Turan», ехавший по крайней левой полосе.
Сбитый пенсионер получил тяжелые травмы, его успели доставить в Новополоцкую центральную городскую больницу, однако, не смотря на усилия медиков, пострадавший умер, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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