Престарелый пенсионер погиб в Новополоцке — его сбили на пешеходном переходе

Илья Иванов • 17/12/20 15:01 • Здарэнні

17 декабря в результате наезда легкового автомобиля в Новополоцке погиб 82-летний мужчина, его сбили на пешеходном переходе.



Около 8:00 престарелый пенсионер переходил Комсомольскую улицу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №5.

Наезд на старика совершил 56-летний водитель «Volkswagen Turan», ехавший по крайней левой полосе.

Сбитый пенсионер получил тяжелые травмы, его успели доставить в Новополоцкую центральную городскую больницу, однако, не смотря на усилия медиков, пострадавший умер, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.