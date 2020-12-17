Пенсионер провалился под лед во рвемя рыбалки в Шарковщинском районе

ННВ • 17/12/20 12:09 • Здарэнні

6 декабря в Шарковщинском районе 68-летний пенсионер едва не утонул во время подледной рыбалки.



О человеке, тонущем на искусственном водоеме у деревни Александрово, спасателям сообщили в 11:13. Приехавший экипаж МЧС увидел, что примерно в 20 метрах от берега в полынье воды тонет мужчины.

Чтобы добраться до пострадавшего спасателям пришлось использовать штурмовую лестницу и веревку. Пенсионера вытащили на берег и передали медикам, его отправили в больницу из-за переохлаждения, сообщается пресс-службой МЧС.

Как позже выяснится, мужчина отправился на зимнюю рыбалку и провалился под лед. Толщина льда при этом составляла всего 2-3 сантиметра.