Зимняя сказка на улицах Витебска. Фоторепортаж

• 16/12/20 0:51 • Падзеі

Такого снегопада, создающего сказочное настроение, Витебск не видел давно.
Городская ратуша среди заснеженных деревьев. Фото Сергея Серебро

С прошлой бесснежной зимы витебляне соскучились по зимним видам, и в ночь с 14 на 15 декабря природа порадовала их.

Укутанные снегом девушки из витебского фонатана. Фото Сергея Серебро

Башни воскресенской церкви видны за заснеженными деревьями. Фото Сергея Серебро

Благовещенская церковь среди снегов. фото Сергея Серебро

В эту ночь в городе установилась безветренная погода и легкий пушистый снежок, спокойно сыпавшийся из облаков, укутывал деревья в пышные белые наряды. Благодаря штилю и легкому морозцу эта красота задержалась надолго и горожане успели полюбоваться ей.

Снежные берега с бело-красно-белыми домами отражаются в Двине. Фото Сергея Серебро

Ратуша и Воскресенская церковь парят над заснеженными деревьями. Фото Сергея Серебро

Вид на Двину и Успенский собор. Фото Сергея Серебро

Вид на Двину и Успенский собор. Фото Сергея Серебро

Панорама зимней Двины в центре Витебска. фото Сергея Серебро

За ночь в Витебске выпало 4 миллиметра осадков в виде снега. В городе образовался снежный покров толщиной 6 сантиметров.

Дворцовая улица в Витебске. Фото Сергея Серебро

Вход в Витебский зоопарк. Фото Сергея Серебро

Башня Витебского облисполкома. Фото Сергея Серебро

А вот 16 декабря синоптики обещают мокрый снег и возможно дождь, так что нужно быть готовыми к очередному превращению улиц областного центра в сплошной каток.

Следы Российской Империи. Фото Сергея Серебро

Следы Советской Империи. Фото Сергея Серебро

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