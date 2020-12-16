Зимняя сказка на улицах Витебска. Фоторепортаж

Сяржук Серабро • 16/12/20 0:51 • Падзеі

Такого снегопада, создающего сказочное настроение, Витебск не видел давно.



С прошлой бесснежной зимы витебляне соскучились по зимним видам, и в ночь с 14 на 15 декабря природа порадовала их.

В эту ночь в городе установилась безветренная погода и легкий пушистый снежок, спокойно сыпавшийся из облаков, укутывал деревья в пышные белые наряды. Благодаря штилю и легкому морозцу эта красота задержалась надолго и горожане успели полюбоваться ей.

За ночь в Витебске выпало 4 миллиметра осадков в виде снега. В городе образовался снежный покров толщиной 6 сантиметров.

А вот 16 декабря синоптики обещают мокрый снег и возможно дождь, так что нужно быть готовыми к очередному превращению улиц областного центра в сплошной каток.