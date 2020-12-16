Витебский ликеро-водочный завод потратит еще почти 60 000 долларов на покупку автомобилей

Сяржук Серабро • 16/12/20 11:34 • Эканоміка

ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», похоже, решил кардинально обновить свой автопарк — объявлен тендер на закупку еще двух авто на сумму в 150 000 рублей.



Как писали «ННВ», недавно стало известно, что предприятие покупает легковой автомобиль «Geely Atlas». Оказалось, что это не все, и вдобавок приобретаются два пассажирских микроавтобуса «Citroёn Space Tourer» либо их аналоги.

Согласно техническому заданию закупку Витебскому ликеро-водочному заводу необходимы микроавтобусы с двухлитровыми дизельными двигателями мощностью 150 лошадиных сил, способные перевозить 7 пассажиров.

Поставить микроавтобусы должны до конца января следующего года. Финансируется закупка за счет собственных средств.

Таким образом, в сумме с предыдущим тендером, обновление автопарка ориентировочно обойдется предприятию в 200 000 рублей. Напомним, что в отчете за прошлый год это открытое акционерное общество показало чистую прибыль в размере 53 000 рублей.