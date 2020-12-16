Шествия Дедов Морозов в Витебске не будет?

• 16/12/20 12:05 • Падзеі

Похоже, что в этом году, несмотря на новогоднюю погоду, традиционного парада Дедов Морозов и Снегурочек не будет. Горисполком анонсировал акцию «Зажжём ёлку вместе!».
В Витебске прошел парад Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей, который собрал около тысячи участников. Фото Сергея Серебро

На сайте Витебского горисполкома опубликована информация о том, что 18 декабря в Витебске на площади Победы состоится общегородская акция «Зажжём ёлку вместе!». Мероприятие начнется в 19:00, в нем анонсировано праздничное представление с участием Дедов Морозов и Снегурочек. О шествии сказочных героев по улицам — ни слова.

В Витебске прошел парад Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей, который собрал около тысячи участников. Фото Сергея Серебро

Парад Дедов Морозов, снегурочек и других сказочных персонажей в Витебске проводился уже более десяти лет. В этом году, возможно, власти опасаются присоединения к колонне протестующих горожан, тем более — каноничный цвет костюма Деда Мороза по нынешним времена идеологически невыдержанный.

Почти полтысячи Дедов Морозов и Снегурочек прошли парадом по центральной улице Витебска. Фото Сергея Серебро

Что касается площади Победы, то она по-прежнему обнесена барьерами и на мероприятие, скорее всего горожан будут пропускать через КПП с милицией. Сейчас на площади завершают украшение главной новогодней ёлки области и начали заливку двух катков.

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1 каментар

  1. Пантелеймон Голодед  
    16/снежань/2020 у 12:06

    Ну, завсегдатаи сайта будут рады, все время псили это мероприятие - то улицу им перекроют, то загоняют на площадь. Или опять не так? 🙄

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