Шествия Дедов Морозов в Витебске не будет?

ННВ • 16/12/20 12:05 • Падзеі

Похоже, что в этом году, несмотря на новогоднюю погоду, традиционного парада Дедов Морозов и Снегурочек не будет. Горисполком анонсировал акцию «Зажжём ёлку вместе!».



На сайте Витебского горисполкома опубликована информация о том, что 18 декабря в Витебске на площади Победы состоится общегородская акция «Зажжём ёлку вместе!». Мероприятие начнется в 19:00, в нем анонсировано праздничное представление с участием Дедов Морозов и Снегурочек. О шествии сказочных героев по улицам — ни слова.

Парад Дедов Морозов, снегурочек и других сказочных персонажей в Витебске проводился уже более десяти лет. В этом году, возможно, власти опасаются присоединения к колонне протестующих горожан, тем более — каноничный цвет костюма Деда Мороза по нынешним времена идеологически невыдержанный.

Что касается площади Победы, то она по-прежнему обнесена барьерами и на мероприятие, скорее всего горожан будут пропускать через КПП с милицией. Сейчас на площади завершают украшение главной новогодней ёлки области и начали заливку двух катков.