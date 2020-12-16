Раненого лебедя спасли в Шумилино. Где его поселят?

ННВ • 16/12/20 0:01 • Экалогія

На замерзающим озере в Шумилино спасли лебедя, который был ранен собакой и не смог улететь с семьей.



Как сообщает газета «Герой працы», жители Шумилино стали очевидцами трогательной ситуации, когда семья лебедей не улетала с озера, так как одна из молодых птиц была ранена.

Однако, когда озеро было почти полностью скованно льдом, четверо здоровых лебей все же улетели. Травмированная птица осталась на льду и погибла бы, если бы не вмешательство людей.

10 декабря по еще тонкому льду к лебедю подобрался замначальника местного РОЧС Дмитрий Красовский, она вынес раненную птицу на берег. Временного лебедя приютил работник районного товарищества спасения на водах Александр Емельянов, а начальник товарищества Александр Шарафутдинов обратился за помощью в районную газету.

Коллектив районки связался с Витебским зоопарком и получил согласие директора Ирины Орловой взять травмированного лебедя после оформления документов. В субботу, 12 декабря, птицу доставили в Витебск.