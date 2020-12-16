Пенсионер пострадал на пожаре в Витебске. Видео

• 16/12/20 11:09 • Здарэнні

15 декабря произошел пожар частного дома в Билево, в результате пострадал живущий там пенсионер.
Пенсионер пострадал на пожаре в Билево. Фото МЧС

Сообщение о пожаре на 2-й Билевской улице поступило в городскую службу спасения в 15:39. Первые подразделения МЧС приехали на вызов уже через шесть минут, из-под крыши дома валил сильный дым.

Задымление было таким сильным, что столб плотного темного дыма наблюдался из города, об этом даже писали телеграм-каналы.

Пожар в Билево. Фото t.me/vitebsk_power

Владелец дома, одинокий 66-летний мужчина, успел покинуть горящее жилище самостоятельно. Когда его осмотрели приехавшие медики «скорой», оказалось, что пенсионер получил отравление продуктами горения. Поэтому его доставили в Витебскую областную клиническую больницу.

В результате пожара в доме огнем были повреждены крыша, потолок, стены и имущество. Причина возгорания сейчас устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

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1 каментар

  1. Пантелеймон Голодед  
    16/снежань/2020 у 11:11

    Явно что-то подозрительное у деда на чердаке было! :mrgreen:

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