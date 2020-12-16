Бутлегера с 3000 литрами спиртосодержащей продукции задержали под Оршей

Іван Дзедушкін • 16/12/20 22:10 • Здарэнні

15 декабря сотрудники ГАИ задержали в Оршанском районе микроавтобус, в котором перевозили крупную партию нелегального алкоголя.



Возле деревни Высокое патруль остановил автомобиль «Мерседес-Бенц Спринтер», за рулем которого находился 25-летний индивидуальный предприниматель из Солигорска. А в салоне микроавтобуса милиционеры нашли 60 пятилитровых канистр со спиртосодержащей жидкостью.

На весь груз не было сопроводительных документов. Задержавшим его милиционерам предприниматель рассказал, что спирта за сумму эквивалентную почти 2000 белорусских рублей на рынке в Смоленской области.

По словам молодого человека, в дальнейшем он собирался использовать 300 литров исключительно для личных нужд. Нелегальный груз изъят, проводится проверка, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.