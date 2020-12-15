За нападение на снеговика в Полоцке задержан брестчанин. Видео

Іван Дзедушкін • 15/12/20 20:16 • Здарэнні

30-летнего жителя Бреста задержали в Полоцке за то, что он пытался опрокинуть фигуру большого снеговика, установленную на центральной площади.



Инцидент произошел ранним утром 15 декабря: в четыре час утра местный отдел милиции по номеру 102 сообщили, что на площади Свободы молодой человек пытается побороть снеговика.

На место происшествия выслали наряд Департамента охраны МВД, они и задержали парня, оседлавшего декоративную фигуру. Как оказалось, на снеговика забрался пьяный 30-летний житель Бреста, который в Полоцк приехал на заработки, сообщает пресс-служба МВД.

Брестчанина доставили в изолятор Полоцкого РОВД, милиция начала проверку по факту хулиганства и повреждения имущества.