Свято-Успенский собор в Витебске очередной раз ремонтируют. Фотофакт

• 15/12/20 20:57 • Падзеі

Барабан купола Свято-Успенского собора обнесен строительными лесами, там идет очередной ремонт.
Свято-Успенский собор в Витебске очередной раз ремонтируют. Фото Сергея Серебро

Проблемы с внешней отделкой здания Свято-Успенского собора проявились уже на следующий год, после освящения храма. В марте 2012 года «ННВ» писали о том, что на новом соборе пришлось подправлять штукатурку.

Свято-Успенский собор в Витебске очередной раз ремонтируют. Фото Сергея Серебро

Кардинально решить проблемы с осыпанием штукатурного слоя так и не удалось — каждый год церковь частично утрачивала белоснежность. Кто-то считает, что все дело в неправильном нанесении штукатурки, другие винят якобы некачественный кирпич.

Свято-Успенский собор в Витебске очередной раз ремонтируют. Фото Сергея Серебро

Сути это не меняет — практически каждый год витебляне и туристы видят телескопические подъемники с малярами у собора. Правда, обычно, косметический ремонт делали весной, когда штукатурка начинала осыпаться после зимних холодов и снегопадов. Сейчас наоборот — приступили к работам в начале зимы.

Свято-Успенский собор в Витебске очередной раз ремонтируют. Фото Сергея Серебро

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