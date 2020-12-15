Количество пострадавших от гололеда в Витебске области может превысить 1000 человек

ННВ • 15/12/20 11:42 • Здароўе

Количество людей, обратившихся за медпомощью с гололедными травмами, в Витебской области может превысить 1000.



За 24 часа с 14 на 15 декабря с жалобами на травмы в регионе обратились 338 человек. Из них амбулаторную помощь получили 315 пострадавших, а 23 человека госпитализировали. За исключением одного пациента у всех гололедные травмы.

Статистику по травмированным за промежуток с 13 на 14 декабря Минздрав не публиковал, а ранее за 48 часов на Витебщине травмы получили 590 человек, 49 из них попали в больницу. Таким образом, на сегодняшний день как минимум 927 человек пострадали из-за гололеда, 72 из них лечатся в стационаре.