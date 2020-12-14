Женщина пострадала в результате столкновения двух легковушек в Шумилинсом районе

Іван Дзедушкін • 14/12/20 20:17 • Здарэнні

14 декабря в Шумилинском районе в ДТП пострадала пассажирка одного из легковых автомобилей, столкнувшихся на перекрестке.



Около полудня водитель «Audi A6» при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю «Renault», ехавшему по главной. Легковушки столкнулись и «Audi» вылетела в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка «Audi A6» получила травмы, женщину пришлось поместить в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.