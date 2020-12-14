В Россонском районе более 100 активных случаев COVID-19

Сяржук Серабро • 14/12/20 15:21 • Здароўе

На 11 декабря в Россонском районе насчитывалось 108 больных коронавирусной инфекцией.



Это самый высокий показатель с начала эпидемии, сообщает газета «Голас Расоншчыны». 12 пациентов с COVID-19 госпитализированы в больницу, остальные 96 лечатся дома. Также в больнице находятся 5 контактов первого уровня, еще 123 человека поместили на самоизоляцию.

За весь период пандемии COVID-19 в Россонском районе было выявлено 392 человека, заразившихся коронавирусом. На 23 октября там было 138 таких случаев, за 49 дней прирост составил 254 больных, т.е. в сутки заражается более 5 человек.

В регионе проживает 8924 человека, таким образом, на данный момент там заразился каждый 23-й житель, болеет коронавирусной инфекцией сейчас каждый 83-й жителей Россонского района.

Отрывочные сведения о сложной эпидемиологической ситуации поступают из других районов Витебщины. Так, в Ушачском районе ситуация, похоже, близкая к Россонскому — каждый день выявляют около 5 случаев заражения коронавирусом, такую информацию приводит газета «Патриот» со ссылкой на главного санитарного врача Павла Савченко. В Браславском районе называют эпидемиологическую ситуацию «обостренной» в сравнении с весенней волной, но никаких цифровых данных не приводят. Отметим, что в этом регионе с населением в24 600 человек, в июне было зафиксировано 89 случаев COVID-19.