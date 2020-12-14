Стало известно о четвертом рыбаке, погибшем на водоемах Витебщины

• 14/12/20 14:21 • Здарэнні

12 декабря минчанин утонул, отправившись рыбачить на озеро Снуды в Браславском районе.
На озере снуды утонул рыбак. Фото МЧС / www.braslav-star.by

Сообщение о тонущем человеке спасатели получили от очевидцев. В районе деревни Красногорка в 300 метрах от берега под лед провалился 45-летний мужчина.

Рыбак уже шёл к берегу, но лед не выдержал его веса и проломился. Сотрудники МЧС при помощи спасательной доски достали тело погибшего из воды и вытащили его на берег.

Как сообщает газета «Браслаўская звязда», у берега толщина льда достигла 7 сантиметров, а на месте трагедии — только 3 сантиметров.

Таким образом, за 10 дней в Витебской области погибли не менее четырех любителей рыбалки по первому льду. О первой жертве стало известно 3 декабря.

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