Первый каток открылся в Витебске. Где он работает и сколько стоит прокат коньков?

ННВ • 14/12/20 13:07 • Падзеі

К 11 декабря в Витебске залили первый из четырех обещанных городскими властями катков.



Первым начал работу каток в центре города, залитый на площадке у Летнего амфитеатра, где когда-то размещались теннисные корты.

Здесь работают гардероб и прокат коньков, в будние дни они открыты с 14:00 до 22:00, а в выходные — с 10:00 до 22:00. Арендовать коньки на час для взрослого обойдется в 5 рублей, для ребенка до 14 лет — 2 рубля 50 копеек. Также за коньки потребуется оставить залог — 20 рублей за первую пару и вдвое меньше за последующие.

В этом году горисполком обещал, что в Витебске будут залиты четыре больших катка: два на площади Победы и по одному у амфитеатра и стадиона ЦСК «Динамо». Пока залили только каток у Летенего амфитеатра, а к устройству катков у главной новогодней ёлки еще и не приступали, не смотря на то, что за декабрь столбик термометра только трижны подымался немного выше 0 шкалы.