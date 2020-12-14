Чертово колесо — очередной раз сорвались планы по устройству в Витебске большого аттракциона

Сяржук Серабро • 14/12/20 19:56 • Турызм

Горисполком отменил итоги торгов за право установки колеса обозрения на Аллее воинской славы у площади Победы в Витебске. Что же случилось?



Напомним, что торги состоялись 2 декабря, за место боролись два претендента, которые, сделав 77 ставок, завершили на сумме около 120 000 рублей, что превысило стартовую цену в 44 раза.

Как позже оказалось, выигравший торги предприниматель действовал не от своего лица, а в интересах невитебского бизнесмена, который собирался стать инвестором. Витеблянину был обозначен уровень, до которого можно поднять цену, и он следовал указаниям.

«Абсурдность и экономическая нецелесообразность цены продажи лота подтвердились, когда в установленный срок деньги не поступили. Как сообщила Татьяна Прокопенко, результаты аукциона аннулированы, но горисполком не намерен отказываться от идеи установить колесо обозрения в Витебске», — пишет газета «Витебские вести».

Давайте разберемся с абсурдностью. Например, в Минске стоимость полного билета на подобный аттракцион составляет 3 рубля 50 копеек. Т.е. чтобы окупить только расходы за приобретение права аренды участка, нужно продать 34 285 билетов. За год «отбить» эту сумму получится, если катать по сто человек в день. Кажется очень оптимистичным, но не таким уж и абсурдным.

Однако во сколько же обойдется само колесо обозрения, соответствующее придуманным горисполкомом требованиям — высота 30 метров и закрытые кабинки, а также иллюминация? Цена на подобные аттракционы на складе производителя (без учета стоимости доставки и монтажа) начинается примерно с 500 000 долларов, что на сегодняшний день составляет примерно 1 265 000 (один миллион двести шестьдесят пять тысяч) рублей.

Чтобы окупить только приобретение такого колеса понадобится продать 361 428 билетов — а это уже все население Витебска. Если катать по 100 человек в день, то потребуется 10 лет. Плюс год работы за цену участка — получается 11 лет. Правда, право на аренду продается всего на 10 лет. Вот это уже настоящий абсурд!

При этом не учитывались другие расходы — обслуживание, зарплату персоналу, электроэнергию и т.п. Давайте, для примера, посчитаем затраты на электроэнергию. Двигатель колеса подобных моделей потребляет 60 кВт, а иллюминация — еще 5 кВт. Таким образом, при 8 часах работы в день, за год аттракцион будет потреблять 189 800 кВт⋅ч, что при тарифе в 33 копейки обойдется в 62 634 рубля в год или 688 974 рублей за 11 лет.

Но, может, мы слишком пессимистичны, а витебляне ценят аттракционы и любят на них кататься? Вдруг выстроится очередь больше, чем к сборщикам подписей за Тихановского и колесо будет гонять во всю мощь? При 120 посадочных местах (30 кабинок по 4 места) подобный аттракцион способен пропустить 1200 человек в час. Тогда, если он будет работать 8 часов в сутки, то за день смогут прокатиться 9600 человек, а весь Витебск перекатается и окупит колесо за один месяц и одну неделю…

Планы по устройству в Витебске нового колеса обозрения власти вынашивают уже одиннадцать лет. Пять лет назад был объявлен тендер на его установку, однако, вскоре отмененный. Спустя два года была предпринята еще одна попытка, тоже безуспешная.