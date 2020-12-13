Жители Витебска добиваются прекращения рубки леса возле микрорайона Билево

Сяржук Серабро • 13/12/20 15:17 • Экалогія

Жители Витебска требуют прекратить вырубать лес неподалеку от микрорайона Билево, инспекция охраны животного и растительного мира стала на их сторону.



Две недели назад местные жители направили в различные инстанции письма, в которых требовали объяснить, с какой целью вырубается участок леса на окраине Витебска, где любят отдыхать горожане.

Сегодня они опубликовали ответ Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира, в котором сообщается, что обращение рассмотрено с выездом на место.

Согласно документу, что вырубку деревьев ведет Вороновское лесничество ГЛХУ «Витебский лесхоз» на основании лесорубочного билета от 16 ноября. На этом участке леса запроектирована рубка переформирования — ее применяют для коренного изменения возрастной структуры, состава или строения древостоя на участке.

При этом при обследовании леса инспекторами было выявлено, что некоторые ели были отмечены для вырубки необоснованно.

Учитывая то, что эти леса относятся к категории рекреационно-оздоровительных лесов и расположены рядом с городом, а также ссылаясь на мнение горожан, инспекция рекомендовала лесхозу аннулировать выданный лесорубочный билет, приостановить рубку и рассмотреть вопрос об очистке этого участка леса от сухостоя, валежника и бурелома.

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