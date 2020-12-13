Уже 590 человек получили травмы из-за гололеда в Витебской области

Сяржук Серабро • 13/12/20 15:42 • Здароўе

Количество пострадавших с гололедными травмами, обратившихся за медпомощью, в Витебской области достигло 590 человек. 49 пациентов госпитализрованы.



За минувшие 24 часа в медучреждения региона с холодовыми и гололедными травмами обратились за медицинской помощью 267 человек. По данным Минздрава амблутороно помощь была оказана 249 пациентам, а 18 пришлось госпитализировать. За исключением одной холодовой травмы, все остальные — гололедные.

Как сообщали «Народные новости Витебска», за 24 часа с 11 на 12 декабря таких травмированных было еще больше: за медпомощью были вынуждены обратиться 320 человек, 31 пострадавшего госпитализировали. Еще 4 пострадавших от гололеда были зарегистрированы с 10 на 11 декабря.

По прогнозам синоптиков гололедица может сохраниться и в понедельник, 14 декабря. Поскольку в этот день людям придется отправляться на работу, количество пострадавших может возрасти.