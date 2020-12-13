Рыбак утонул в Ушачском районе, это уже третья жертва тонкого льда на Витебщине

Іван Дзедушкін • 13/12/20 16:36 • Здарэнні

В ночь с 9 на 10 декабря в Ушачском районе провалился под лед и утонул 36-летний житель райцентра.



Трагедия разыгралась на озере Люкташ у деревни Урбанова, куда в темное время суток отправились на рыбалку четверо жителей Ушач.

Во время движения по озеру лёд не выдержал нагрузки, проломился, и два человека оказались в ледяной воде. Одному из рыбаков удалось выбраться на ледяную поверхность, а затем спасатели помогли ему добраться до берега. А вот его 36-летний спутник утонул, сообщает газета «Патрыёт».

По информации издания, это уже третья жертва первого льда в Витебской области. Об утонувшем на озере Сосно в Городокском районе рыбаке «ННВ» писали, а вот о подобном случае в Россонском районе ничего известно не было.