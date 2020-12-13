После 10 суток ареста освободили ксендза Вячеслава Борка. Его отпустили на вокзале

Ігар Мацьвееў • 13/12/20 20:04 • Палітыка

В воскресенье, 13 декабря, после десяти суток ареста освободили настоятеля костела в Россонах Вячеслава Борка.



Несколько десятков человек собрались возле витебского СИЗО, чтобы встретить священника. Однако минут за 15 до выхода Вячеслава Борка им сообщили, что его освободят сегодня, но "сейчас его забрали органы, ведущие административный процесс".

Однако родной сестре священнослужителя удалось узнать, что из СИЗО его отвезли на железнодорожный вокзал Витебска и там отпустили.

Встречающие поехали на вокзал и там встретились с ксендзом. Вячеслав Борок поблагодарил всех за поддержку, сказал, что получил около 40 писем от разных людей, в том числе от атеистов и православного священника. Ксендз отметил, что собирается обжаловать судебное решение.

Напомним, 3 декабря судья суда Россонского района Рада Доминич наказала 10 сутками ареста настоятеля местного костела Вячеслава Барка, обвинив его в пропаганде нацистской символики или атрибутики по ст. 17.10 КоАП. Причиной для суда стала публикация на личной странице священника в соцсети плаката Владимира Цеслера «Стоп лукашизм».