Пенсионер погиб на пожаре в Браславском районе
12 декабря на пожаре в агрогородке Далекие Браславского района погиб 76-летний пенсионер.
Пожар частного дома на Садовой улице произошел в 11:46. В результате пожара были уничтожены крыша и потолок, а также повреждены стены и имущество.
Во время тушения пожарные обнаружили в доме погибшего хозяина. Причины его гибели и пожара сейчас устанавливаются, сообщается пресс-службой МЧС.
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