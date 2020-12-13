Пенсионер погиб на пожаре в Браславском районе

ННВ • 13/12/20 14:20 • Здарэнні

12 декабря на пожаре в агрогородке Далекие Браславского района погиб 76-летний пенсионер.



Пожар частного дома на Садовой улице произошел в 11:46. В результате пожара были уничтожены крыша и потолок, а также повреждены стены и имущество.

Во время тушения пожарные обнаружили в доме погибшего хозяина. Причины его гибели и пожара сейчас устанавливаются, сообщается пресс-службой МЧС.