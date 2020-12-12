Уже свыше 300 человек пострадали из-за гололеда на Витебщине, более 30 — госпитализированы

Сяржук Серабро • 12/12/20 13:55 • Здароўе

В Витебской области из-за гололедных травм за медицинской помощью за сутки были вынуждены обратиться 320 человек.



По сведениям Минздрава, за сутки с 11 на 12 декабря (учет, вероятно, ведется за 24 часа, начиная с 6:00 — т.е. это данные за день 11 и ночь 12 декабря) на Витебщине амбулаторную помощь 289 пострадавшим, еще 31 человека пришлось положить в больницу. У всех пострадавших гололедная травма.

Вчера в Витебске в течение дня наблюдался дождь и морось, столбик термометра днем поднимался до +0,9 градуса Цельсия, но к вечеру температура атмосферного воздуха начала падать и ночью опускалась до + 6 градусов Цельсия.